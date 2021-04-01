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Учасника НЗФ РФ затримали в Дніпропетровській області

Учасника НЗФ РФ затримали в Дніпропетровській області

Київ • УНН

 • 22333 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українські правоохоронці затримали в Дніпропетровській області учасника незаконних збройних формувань Російської Федерації. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

"За процесуального керівництва прокурорів Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора у м. Дніпро затримано та повідомлено про підозру учаснику незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ у створенні терористичної групи (ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний з травня по червень 2014 року у складі незаконного збройного формування "Всевелике Військо Донське" окупаційної адміністрації РФ спільно з іншими особами зі зброєю в руках організовував та ніс службу на блокпостах, що були розташовані на автомобільній дорозі між населеними пунктами Словʼяносербськ і Трьохізбенка Луганської області по обидві сторони автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

До обов’язків учасника НЗФ РФ входив контроль за діяльністю чергових змін на блокпостах, організація та забезпечення перевірки документів осіб, їх затримання, огляд та обшук транспортних засобів. Окрім того, йому були надані повноваження з надання дозволу водіям щодо подальшого руху після проведення перевірки, а також розподілу функцій між учасниками, залученими до несення служби на блокпостах.

Після виїзду з тимчасово окупованої території Луганщини затриманий працевлаштувався керівником одного з вагоноремонтних підприємств на території України.

Досудове розслідування триває.

Додамо

На Луганщині повідомили про підозру місцевому мешканцю, який у 2014 році воював у складі так званого "3-го Станично-Луганського батальйону ВДВ десантно-штурмової бригади".

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