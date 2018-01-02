Дело Ноздровской: под зданием полиции Киевской области собрался митинг
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. У здания ГУ НП в Киевской области на улице Владимирской в столице собрался митинг, участники которого требуют расследовать убийство правозащитницы Ирины Ноздровской, передает корреспондент УНН.
Люди под управлением полиции Киевской области выкрикивали "Позор" и требовали отставки руководства.
К митингующим вышел начальник ГУ НП в Киевской области Дмитрий Ценов.
Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области был найден труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.