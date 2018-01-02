Справа Ноздровської: під будівлею поліції Київщини зібрався мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Біля будівлі ГУ НП у Київській області на вулиці Володимирській у столиці зібрався мітинг, учасники якого вимагають розслідувати вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської, передає кореспондент УНН.
Люди під управління поліції Київщини вигукували "Ганьба" і вимагали відставки керівництва.
До мітингувальників вийшов начальник ГУ НП у Київській області Дмитро Ценов.
Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено труп зниклої напередодні юристки Ірини Ноздровської. Оголене тіло жінки виявили близько полудня.