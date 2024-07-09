Киев • УНН
Министр иностранных дел Чехии вызвал российского посла после того, как в результате российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве погибли 2 и получили ранения более 50 человек.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла россии после удара по "Охматдету", передает УНН.
"Я решил вызвать российского посла в МИД Чехии. Убийцы, которые нападают на детей в больнице - это мусор человечества. Пусть передаст это в москву", - написал Липавский в соцсети Х.
Напомним
9 июля завершены аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве.
В результате обстрела рф погибли 2 человека, более 50 - получили ранения.
На момент атаки оккупантов в больнице находились 627 маленьких пациентов.
465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой.
94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрела.
В уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.
Сейчас эвакуация детей из ОХМАТДЕТа полностью завершена.