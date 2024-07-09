Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла россии после удара по "Охматдету", передает УНН.

"Я решил вызвать российского посла в МИД Чехии. Убийцы, которые нападают на детей в больнице - это мусор человечества. Пусть передаст это в москву", - написал Липавский в соцсети Х.

Напомним

9 июля завершены аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве.

В результате обстрела рф погибли 2 человека, более 50 - получили ранения.

На момент атаки оккупантов в больнице находились 627 маленьких пациентов.

465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой.

94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрела.

В уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.

Сейчас эвакуация детей из ОХМАТДЕТа полностью завершена.