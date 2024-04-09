Убийство подростка на станции фуникулера: суд будет избирать подозреваемому меру пресечения в закрытом режиме

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката милиционера, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, об избрании меры пресечения в закрытом режиме, передает УНН.

"Удовлетворить ходатайство адвоката проводить судебное заседание в закрытом режиме", - сказала судья.

Также судья объявила перерыв на 40 минут.

Адвокат подозреваемого ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме из-за угроз подозреваемому и его родным.

"Поскольку очень большой негатив в СМИ. Причем негатив настолько серьезный, что угрожают, собираются убивать не только Артема (подозреваемого - ред.), но его родственников, близких, знакомых", - заявил адвокат.

Также адвокат попросил объявить перерыв для того, чтобы предоставить время ему ознакомиться с документами, новыми документами, которые прокурор приобщила к материалам ходатайства об избрании меры пресечения.

Дополнение

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для правоохранителя в виде содержания под стражей.

По данным ГБР, на станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, отметили в ГБР.

8 апреля правоохранителю было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины. В деле есть семь свидетелей, которые дают показания. В ГБР подтвердили, что мужчина был пьян.