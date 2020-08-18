В ВСУ за сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. За прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 в рядах Вооруженных сил Украины, всего болеют 449 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию командования медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 18 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 449 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 785 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 702 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 86 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы - 26 человек.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.