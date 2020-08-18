У ЗСУ за добу зареєстровано 35 нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 18 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 449 осіб. Всього за час пандемії одужало – 785 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 702 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 86 осіб. За минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 9 осіб, а на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби - 26 осіб.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.