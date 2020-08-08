В ВСУ за сутки зафиксировано 21 новый случай заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован 21 новый случай заболевания COVID-19, всего болеет 301 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 8 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусос SARS-CoV-2, болеет 301 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 675 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 789 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 143 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 15 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на утро 8 августа зафиксировано новый антирекорд - уже 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1489.