У ЗСУ за добу зафіксовано 21 новий випадок захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 21 новий випадок захворювання на COVID-19, всього хворіє 301 особа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 8 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 301 особа. Всього за час пандемії одужало — 675 осіб, летальних випадків — 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 789 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 143 осіб. За минулу добу зареєстровано 21 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що з них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 15 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на ранок 8 серпня зафіксовано новий антирекорд — вже 79 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових — 1489.