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В ВСУ в сутки обнаружили почти 150 новых случаев COVID-19

В ВСУ в сутки обнаружили почти 150 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9558 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 147 новых случаев заболевания COVID-19, в общем болеет 1936 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой командования Медицинских сил ВСУ.

“По состоянию на 10:00 5 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2 болеет 1936 человек. Всего за время пандемии выздоровело 4403 человека”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 375 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 63 человека.

“К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 18 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19... За прошедшие сутки зарегистрировано 147 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — отмечается в сообщении.

Так, из них в учреждениях здравоохранения находится 18 человек. Дома под присмотром медицинской службы находится 129 человек.

Как сообщал УНН, в Украине на 8 часов 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — антирекорд третий день подряд более чем 9,8 тысячи.

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