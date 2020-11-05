В ВСУ в сутки обнаружили почти 150 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 147 новых случаев заболевания COVID-19, в общем болеет 1936 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой командования Медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10:00 5 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2 болеет 1936 человек. Всего за время пандемии выздоровело 4403 человека”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 375 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 63 человека.
“К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 18 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19... За прошедшие сутки зарегистрировано 147 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — отмечается в сообщении.
Так, из них в учреждениях здравоохранения находится 18 человек. Дома под присмотром медицинской службы находится 129 человек.
Как сообщал УНН, в Украине на 8 часов 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — антирекорд третий день подряд более чем 9,8 тысячи.