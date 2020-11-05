У ЗСУ за добу виявили майже 150 нових випадків COVID-19

“Станом на 10:00 5 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 1936 осіб. Всього за час пандемії одужало 4403 особи”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 375 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 63 особи.

“Нажаль у Збройних Силах України зафіксовано 18 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19... За минулу добу зареєстровано 147 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — зазначається в повідомленні.

Так, з них у закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб. Вдома під наглядом медичної служби перебуває 129 осіб.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисячі.