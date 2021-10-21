В зоне ЧАЭС задержали сталкера из России
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Государственная пограничная служба задержала на территории зоны Чернобыльской атомной электростанции россиянина, который проник туда для экстремального туризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГПСУ и МВД.
Детали
"Этой ночью во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела "Иванков" совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты", — говорится в сообщении.
Как отмечают, 24-летний турист-экстремал оказался гражданином РФ, жителем Московской области. На территорию Украины он попал законным способом через один из автомобильных пунктов пропуска.
Относительно парня составили протокол по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Россиянину грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Административные материалы направили в суд для принятия правового решения. Кроме этого, решают вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.
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