В зоне ЧАЭС задержали сталкера из России

Детали

"Этой ночью во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела "Иванков" совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты", — говорится в сообщении.

Как отмечают, 24-летний турист-экстремал оказался гражданином РФ, жителем Московской области. На территорию Украины он попал законным способом через один из автомобильных пунктов пропуска.

Относительно парня составили протокол по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Россиянину грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Административные материалы направили в суд для принятия правового решения. Кроме этого, решают вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.

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