У зоні ЧАЕС затримали сталкера з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Державна прикордонна служба затримала на території зони Чорнобильської атомної електростанції росіянина, який проник туди для екстремального туризму. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДПСУ та МВС.
Деталі
"Цієї ночі під час патрулювання зони відчуження прикордонники відділу "Іванків" спільно зі співробітниками Національної поліції виявили молодика, який проник на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольні пункти", — ідеться у повідомленні.
Як зазначається, 24-річний турист-екстремал виявився громадянином РФ, жителем Московської області. На територію України він потрапив законним способом через один із автомобільних пунктів пропуску.
Щодо хлопця склали протокол за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Росіянину загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Адміністративні матеріали надіслали до суду для ухвалення правового рішення. Окрім цього, вирішують питання щодо скорочення строку перебування іноземця на території України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер перший директор Чорнобильської АЕС, якого засудили за катастрофу