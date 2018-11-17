В "Жулянах" из-за георгиевской ленты пограничники не пропустили россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вчера, в пункте пропуска “Жуляны” во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси, пограничным нарядом обнаружено чемодан, на ручке которого содержалась антиукраинская символика, а именно — георгиевская лента, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций со СМИ ГПС Украины.
“Впоследствии был установлен и владелец чемодана. Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение”, — указано в сообщении пограничников.
Однако символика, с которой ехал россиянин, запрещена в Украине. Поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Как сообщал УНН, сбитого контрабандистами пограничника прооперировали, он до сих пор в коме.