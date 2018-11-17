У "Жулянах" через георгіївську стрічку прикордонники не пропустили росіянина

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Учора, в пункті пропуску “Жуляни” під час здійснення прикордонного контролю авіарейсу із Білорусі, прикордонним нарядом виявлено валізу, на ручці якої містилася антиукраїнська символіка, а саме — георгіївська стрічка, повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікацій із ЗМІ ДПС України.

“Згодом було встановлено і власника валізи. Ним виявився громадянин Російської Федерації, який прибув в Україну з приватним візитом, мав зворотній квиток та достатнє грошове забезпечення”, — вказано у повідомленні прикордонників.

Однак символіка, з якою їхав росіянин, заборонена в Україні. Тому особі відмовлено в перетині державного кордону та заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Як повідомляв УНН, збитого контрабандистами прикордонника прооперували, він досі в комі.

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