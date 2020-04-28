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В Житомире с 1 мая начнут работать рынки, парикмахерские и кафе

В Житомире с 1 мая начнут работать рынки, парикмахерские и кафе

Киев  •  УНН

 • 19708 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Житомире руководство городского совета после встречи с представителями бизнеса с 1 мая решило ослабить карантин. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания исполнительного комитета городского совета, передает УНН.

Работать позволят парикмахерским и рынкам. А общепиты смогут обслуживать клиентов "на вынос".

Предложенным проектом решения предлагается внести изменения в исключения в отношении услуг, которые могут предоставляться: с 1 мая 2020 года услуг парикмахерских (по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 кв.м. площади, или при наличии физически обособленного рабочего места). Также предлагается добавить: торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов (в том числе - на вынос) при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты. Кроме этого вносятся изменения: до 30 апреля 2020 года запретить работу продуктовых рынков, кроме объектов, расположенных по периметру территории рынка, имеющих отдельный вход из-за пределов территории рынка при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, ограничения скопления посетителей в помещениях из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров и недопущения торговли продуктами питания без упаковки из открытых прилавков. Кроме того, на администрации рынков возлагается ответственность за соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий на территориях рынков с момента начала их работы.

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"Начать работу продуктовые рынки могут исключительно после предоставления их администрацией в адрес исполнительного комитета Житомирского городского совета гарантийного письма по обязательствам обеспечить надлежащее соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий", - сказал во время заседания исполкома начальник юридического департамента Евгений Черныш.

Вместе с тем, мэр акцентировал внимание на том, что местная власть и дальше будет делать все, чтобы ослаблять карантинные мероприятия. Но работать необхиднло безопасно и для бизнеса, и для посетителей и клиентов.

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