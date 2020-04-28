У Житомирі з 1 травня почнуть працювати ринки, перукарні та кав’ярні

Працювати дозволять перукарням та ринкам. Натомість заклади харчування зможуть обслуговувати клієнтів “на винос”.

Запропонованим проєктом рішення пропонується внести зміни у винятки стосовно послуг, які можуть надаватися: з 1 травня 2020 року послуг перукарень (за попереднім записом та не більше одного відвідувача на 15 кв.м. площі, або за умови наявності фізично відокремленого робочого місця). Також пропонується додати: торговельної діяльності і діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень (в тому числі — на винос) за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту. Крім цього вносяться зміни: до 30 квітня 2020 року заборонити роботу продуктових ринків, окрім об’єктів, розташованих по периметру території ринку, що мають окремий вхід з-за меж території ринку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, обмеження скупчення відвідувачів у приміщеннях із розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів та недопущення торгівлі продуктами харчування без упаковки з відкритих прилавків. Крім того, на адміністрації ринків покладається відповідальність за дотримання санітарних та протиепідемічних заходів на територіях ринків з моменту початку їх роботи.

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“Розпочати роботу продуктові ринки можуть виключно після надання їх адміністрацією на адресу виконавчого комітету Житомирської міської ради гарантійного листа щодо зобов’язань забезпечити належне дотримання санітарних та протиепідемічних заходів”, — сказав під час засідання виконкому начальник юридичного департаменту Євгеній Черниш.

Разом з тим, міський голова акцентував увагу на тому, що місцева влада й надалі буде робити все, щоб послаблювати карантинні заходи. Але працювати необхіднло безпечно і для бізнесу, і для відвідувачів та клієнтів.