У Житомирі з 1 травня почнуть працювати ринки, перукарні та кав’ярні
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Житомирі керівництво міської ради після зустрічі з представниками бізнесу з 1 травня вирішило послабити карантин. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання виконавчого комітету міської ради, передає УНН.
Працювати дозволять перукарням та ринкам. Натомість заклади харчування зможуть обслуговувати клієнтів “на винос”.
Запропонованим проєктом рішення пропонується внести зміни у винятки стосовно послуг, які можуть надаватися: з 1 травня 2020 року послуг перукарень (за попереднім записом та не більше одного відвідувача на 15 кв.м. площі, або за умови наявності фізично відокремленого робочого місця). Також пропонується додати: торговельної діяльності і діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень (в тому числі — на винос) за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту. Крім цього вносяться зміни: до 30 квітня 2020 року заборонити роботу продуктових ринків, окрім об’єктів, розташованих по периметру території ринку, що мають окремий вхід з-за меж території ринку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, обмеження скупчення відвідувачів у приміщеннях із розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів та недопущення торгівлі продуктами харчування без упаковки з відкритих прилавків. Крім того, на адміністрації ринків покладається відповідальність за дотримання санітарних та протиепідемічних заходів на територіях ринків з моменту початку їх роботи.
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“Розпочати роботу продуктові ринки можуть виключно після надання їх адміністрацією на адресу виконавчого комітету Житомирської міської ради гарантійного листа щодо зобов’язань забезпечити належне дотримання санітарних та протиепідемічних заходів”, — сказав під час засідання виконкому начальник юридичного департаменту Євгеній Черниш.
Разом з тим, міський голова акцентував увагу на тому, що місцева влада й надалі буде робити все, щоб послаблювати карантинні заходи. Але працювати необхіднло безпечно і для бізнесу, і для відвідувачів та клієнтів.