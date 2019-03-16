В Житомире во время пожара спасли владельца квартиры, загроможденной бытовым мусором

16 марта в 19:36 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в квартире пятнадцатиэтажного жилого дома по ул. Проспект Мира. По указанному адресу выехало отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части и части специальной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения.

“По предварительной информации в доме мог находиться хозяин. Звено газодымозащитной службы в составе 2 человек отправилось в разведку по лестнице. Они обнаружили на полу в комнате вменяемого 59-летнего мужчину, которого спасатели вынесли на свежий воздух. Однако от госпитализации мужчина отказался. Выяснилось, что очаг возгорания находился в кухне. Горели вещи домашнего обихода и бытовой мусор. Кроме того, на лестничной клетке наблюдалось сильное задымление. Квартира была полностью завалена мусором, что затрудняло процесс тушения”, — указано в сообщении чрезвычайников.

В 19:55 пожар локализован, а в 20:03 ликвидирован. Бойцы ГСЧС не допустили распространение пламени по всей площади дома. Огонь уничтожил 2 кв.м бытового мусора.

По предварительной информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем, в частности, во время курения. Окончательная причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНН, в Днепре ликвидировано возгорание заброшенного здания.