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У Житомирі під час пожежі врятували власника квартири, захаращеної побутовим сміттям

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Житомирі під час пожежі в багатоповерхівці вогнеборці врятували власника квартири, що була вщент захаращена побутовим сміттям. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України у Житомирській області.

У Житомирі під час пожежі врятували власника квартири, захаращеної побутовим сміттям

16 березня о 19:36 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в квартирі п’ятнадцятиповерхового житлового будинку по вул. Проспект Миру. За вказаною адресою виїхало відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Частини спеціальної техніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

“За попередньою інформацією в оселі міг знаходитися господар. Ланка газодимозахисної служби у складі 2 чоловік вирушила в розвідку сходами. Вони виявили на підлозі в кімнаті притомного 59-річного чоловіка, якого рятувальники винесли на свіже повітря. Однак від госпіталізації чоловік відмовився. З’ясувалося, що осередок займання знаходився в кухні. Горять речі домашнього вжитку та побутове сміття. Крім того, на сходовій клітині спостерігалося сильне задимлення. Квартира була повністю захаращена сміттям, що ускладнювало процес гасіння”, — вказано у повідомленні надзвичайників.

О 19:55 пожежу локалізовано, а о 20:03 ліквідовано. Бійці ДСНС не допустили розповсюдженню полум’я по всій площі оселі. Вогонь знищив 2 кв.м побутового сміття.

За попередньою інформацією, займання сталося внаслідок необережного поводження з вогнем, зокрема, під час куріння. Остаточна причина пожежі наразі встановлюються.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі ліквідовано загоряння закинутої будівлі.

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