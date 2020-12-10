У Зеленского довольны первым выводом "Венецианки" по КСУ

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Венецианская комиссия подтвердила все те тезисы, которые озвучивал Президент Украины Владимир Зеленский и его представители относительно резонансного решения Конституционного Суда Украины (КСУ) от 27 октября. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Президента в Конституционном Суде, народный депутат Украины Федор Вениславский.

"Мы абсолютно удовлетворены. Фактически, Венецианская комиссия подтвердила все те тезисы, которые озвучивал Президент и я относительно решения Конституционного Суда. Венецианская комиссия сказала, что решение является слабо мотивированным, не аргументированным, что судьи действовали в условиях вероятного конфликта интересов, КСУ узурпировал власть парламента, что КСУ вышел за пределы конституционного представления, что КСУ, отклоняя мои представления об отводе судей, не представил конкретных аргументов почему, по мнению КСУ, конфликт отсутствует", - сказал Вениславский.

"Фактически, мы видим, что Венецианская комиссия сказала, что решение является предвзятым, сомнительно легитимным. Но, конечно, они настаивают на том, что есть институт Конституционного Суда, который необходимо уважать, и парламент через законодательный механизм должен устранить пробелы", - подчеркнул он.

По словам представителя Президента, согласно выводам комиссии, в случае относительно полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в отношении судей нет универсальных рецептов или подходов.

Здесь должны быть учтены особенности национальной правовой системы, и контроль осуществляться и НАПК, и через другие институты, такие как Высший совет правосудия (ВСП) и Высшая квалификационная комиссия судей.

"Венецианская комиссия сказала, что НАПК, даже несмотря на то, что оно имеет полномочия даже по мониторингу и составлению протоколов, оно все равно не принимает окончательного решения. Окончательное решение принимает на основании материалов ВСП, а следовательно аргументы КСУ относительно того, что НАПК каким-то образом нарушает независимость судебной власти, также достаточно сомнительны", - добавил собеседник УНН.

Он напомнил, что Украина ожидает еще двух выводов Венецианской комиссии, которые должны появиться до конца текущей недели.

Напомним, Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного Суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября.

Венецианская комиссия своим выводом признала, что решение КСУ от 27 октября "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

Как сообщал УНН, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

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