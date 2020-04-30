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У Зеленского подписали очередной меморандум: обещают новые рабочие места ежемесячно

Киев • УНН

 • 15762 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Государственным агентством автомобильных дорог (Укравтодор) и участниками рынка по защите прав работников дорожного хозяйства и созданию новых рабочих мест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передает УНН.

У Зеленского подписали очередной меморандум: обещают новые рабочие места ежемесячно

Сообщается, что меморандум предусматривает официальное трудоустройство всех работников компаний дорожной отрасли, обеспечение медицинского страхования для всех работников, закрепление минимальной заработной платы для дорожных специальностей на уровне 9 тыс. 670 грн в месяц.

"Условие - обеспечение минимальной заработной платы для всех людей, которые будут строить дороги, - это очень правильно. Как и медстрахование. Это сделает сферу строительства дорог более привлекательной для работников. Людям не надо будет ехать за границу в поисках работы", - отметил Глава государства .

По прогнозам Укравтодора, для выполнения амбициозного плана по обновлению более 4 тысяч км государственных дорог в 2020 году дорожная отрасль должна дополнительно привлечь более 38 тыс. Дорожных специалистов. Еще около 120 тыс. рабочих мест будет создано в сопутствующих отраслях: на рынке проектных и инжиниринговых услуг, материального производства и обслуживания. Также ожидается рост занятости в сфере придорожной инфраструктуры.

Государственная налоговая служба ежемесячно мониторить выполнение меморандума всеми участниками, прежде всего по занятости и уровня заработных плат, а также уплаты всех налогов, отметила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Кузнецов.

"С подписанием этого меморандума надеемся, что мы сможем каждый месяц показывать новые рабочие места с белой высокой зарплатой и уплату налогов компаниями", - сказала она.

Как сообщал УНН, ранее сегодня с участием Владимира Зеленского состоялось подписание соглашения между "Укрэксимбанком" и Укравтодором относительно предоставления финансирования на обновление дорог.

Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.

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