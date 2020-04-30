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У Зеленського підписали черговий меморандум: обіцяють нові робочі місця щомісяця

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У присутності Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання Меморандуму між Державним агентством автомобільних доріг (Укравтодор) та учасниками ринку щодо захисту прав працівників дорожнього господарства та створення нових робочих місць. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передає УНН.

У Зеленського підписали черговий меморандум: обіцяють нові робочі місця щомісяця

Повідомляється, що меморандум передбачає офіційне працевлаштування для всіх працівників компаній дорожньої галузі, забезпечення медичного страхування для всіх робітників, закріплення мінімальної заробітної плати для дорожніх спеціальностей на рівні 9 тис. 670 грн на місяць.

"Умова – забезпечення мінімальної заробітної плати для всіх людей, які будуватимуть дороги, – це дуже правильно. Як і медстрахування. Це зробить сферу будівництва доріг більш привабливою для працівників. Людям не треба буде їхати за кордон у пошуках роботи", – зазначив Глава держави.

За прогнозами Укравтодору, для виконання амбітного плану щодо оновлення понад 4 тис. км державних доріг у 2020 році дорожня галузь має додатково залучити більш як 38 тис. дорожніх спеціалістів. Ще близько 120 тис. робочих місць буде створено у супутніх галузях: на ринку проектувальних та інжинірингових послуг, матеріального виробництва й обслуговування. Також очікується зростання зайнятості у сфері придорожньої інфраструктури.

Державна податкова служба щомісяця моніторитиме виконання меморандуму всіма учасниками, насамперед щодо зайнятості та рівня заробітних плат, а також сплати всіх податків, наголосила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.

"З підписанням цього меморандуму маємо надію, що ми зможемо кожного місяця показувати нові робочі місця з білою високою зарплатою і сплату податків компаніями", – сказала вона.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні за участю Володимира Зеленського відбулося підписання угоди між "Укрексімбанком" та Укравтодором щодо надання фінансування на оновлення доріг.

Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн.

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