В Запорожской области проводятся оперативные мероприятия по поиску убийцы чиновника
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 сентября. УНН. Полиция располагает информацией о внешности подозреваемого в убийстве чиновника, которое было совершено сегодня в Запорожской области. Об этом во время брифинга сообщил Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН.
"Нам известны приметы преступника от очевидцев, которые установила полиция. Кстати, преступник бежал с места происшествия, используя автомобиль, который потом нашли сожженным. Нашлись очевидцы, которые видели, как горел автомобиль. Сейчас в области введена полицейская спецоперация соответствующего уровня", - сообщил Князев.
Также он сообщил, что полицейские обнаружили оружие, из которого предположительно был застрелен чиновник. Сейчас это оружие направлено на экспертизу.
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Как стало известно ранее, в Запорожской области неизвестные убили местного чиновника, расстреляв его из автомата. Происшествие произошло сегодня, 18 сентября. Речь идет о чиновнике Якимовского поселкового совета Запорожской области Дмитрия Кириллова.