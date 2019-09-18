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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68448 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112838 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104654 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111509 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120191 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148570 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148883 просмотра

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В Запорожской области проводятся оперативные мероприятия по поиску убийцы чиновника

В Запорожской области проводятся оперативные мероприятия по поиску убийцы чиновника

Киев  •  УНН

 • 12339 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 сентября. УНН. Полиция располагает информацией о внешности подозреваемого в убийстве чиновника, которое было совершено сегодня в Запорожской области. Об этом во время брифинга сообщил Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН.

"Нам известны приметы преступника от очевидцев, которые установила полиция. Кстати, преступник бежал с места происшествия, используя автомобиль, который потом нашли сожженным. Нашлись очевидцы, которые видели, как горел автомобиль. Сейчас в области введена полицейская спецоперация соответствующего уровня", - сообщил Князев.

Также он сообщил, что полицейские обнаружили оружие, из которого предположительно был застрелен чиновник. Сейчас это оружие направлено на экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В полиции назвали основные версии убийства чиновника в Запорожской области

Как стало известно ранее, в Запорожской области неизвестные убили местного чиновника, расстреляв его из автомата. Происшествие произошло сегодня, 18 сентября. Речь идет о чиновнике Якимовского поселкового совета Запорожской области Дмитрия Кириллова.

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