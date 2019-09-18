У поліції назвали основні версії вбивства чиновника у Запорізькій області
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 вересня. УНН. Поліція відпрацьовує декілька версій мотивів вбивства чиновника, скоєного сьогодні у Запорізькій області. Про це під час брифінгу повідомив Глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Щодо робочих версій (...) відпрацьовується декілька версій, які пов’язані з його особистим життям, його комерційною діяльністю... Політичною версією, тобто враховуючи його політичну діяльність, що він депутат місцевої ради наразі наявної інформації в слідства не має, але день ще не закінчився”, — сказав Князєв.
Водночас він зауважив, що оперативна група тільки закінчила роботу на місці скоєння злочину, а тому зарано говорити про остаточну версію вбивства.
Як писав УНН, глава Національної поліції України Сергій Князєв під час брифінгу у Запоріжжі повідомив, що нападник, який впритул розстріляв чиновника Акимівської селищної ради області, спалив автівку.