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У поліції назвали основні версії вбивства чиновника у Запорізькій області

У поліції назвали основні версії вбивства чиновника у Запорізькій області

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 вересня. УНН. Поліція відпрацьовує декілька версій мотивів вбивства чиновника, скоєного сьогодні у Запорізькій області. Про це під час брифінгу повідомив Глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

“Щодо робочих версій (...) відпрацьовується декілька версій, які пов’язані з його особистим життям, його комерційною діяльністю... Політичною версією, тобто враховуючи його політичну діяльність, що він депутат місцевої ради наразі наявної інформації в слідства не має, але день ще не закінчився”, — сказав Князєв.

Водночас він зауважив, що оперативна група тільки закінчила роботу на місці скоєння злочину, а тому зарано говорити про остаточну версію вбивства.

Як писав УНН, глава Національної поліції України Сергій Князєв під час брифінгу у Запоріжжі повідомив, що нападник, який впритул розстріляв чиновника Акимівської селищної ради області, спалив автівку.

Українські Національні Новини

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