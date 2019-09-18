Вбивство чиновника у Запорізькій області: нападник спалив автівку, на якій втік з місця злочину
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 вересня. УНН. Глава Національної поліції України Сергій Князєв під час брифінгу у Запоріжжі повідомив, що нападник, який впритул розстріляв чиновника Акимівської селищної ради області, спалив автівку, пише кореспондент УНН.
“Вбивця заступника голови Якимівської ОТГ спалив автівку, на якій втік з місця злочину”, — повідомив очільник Національної поліції.
Як стало відомо раніше, у Запорізькій області невідомі вбили місцевого чиновника, розстрілявши його з автомату. Подія сталася сьогодні, 18 вересня. Мова йде про чиновника Якимівської селищної ради Запорізької області Дмитра Кирилова.
Інші деталі правоохорнці наразі не надають. “Поки що йдуть оперативно-слідчі заходи. Зараз все встановлюємо”, — повідомили у поліції.