Убийство чиновника в Запорожской области: нападающий сжег автомобиль, на котором скрылся с места преступления

“Убийца заместителя председателя Акимовской ОТГ сжег автомобиль, на котором скрылся с места преступления”, — сообщил глава Национальной полиции.

Как стало известно ранее, в Запорожской области неизвестные убили местного чиновника, расстреляв его из автомата. Происшествие произошло сегодня, 18 сентября. Речь идет о чиновнике Акимовской поселкового совета Запорожской области Дмитрие Кириллове.

Другие детали правоохранители пока не предоставляют. “Пока идут оперативно-следственные мероприятия. Сейчас все устанавливаем”, - сообщили в полиции.