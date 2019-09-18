Убийство чиновника в Запорожской области: нападающий сжег автомобиль, на котором скрылся с места преступления
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 сентября. УНН. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время брифинга в Запорожье сообщил, что нападающий, который в упор расстрелял чиновника Акимовского поселкового совета области, сжег автомобиль, пишет корреспондент УНН.
“Убийца заместителя председателя Акимовской ОТГ сжег автомобиль, на котором скрылся с места преступления”, — сообщил глава Национальной полиции.
Как стало известно ранее, в Запорожской области неизвестные убили местного чиновника, расстреляв его из автомата. Происшествие произошло сегодня, 18 сентября. Речь идет о чиновнике Акимовской поселкового совета Запорожской области Дмитрие Кириллове.
Другие детали правоохранители пока не предоставляют. “Пока идут оперативно-следственные мероприятия. Сейчас все устанавливаем”, - сообщили в полиции.