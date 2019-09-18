В полиции назвали основные версии убийства чиновника в Запорожской области

“О рабочих версий (...) отрабатывается несколько версий, связанных с его личной жизнью, его коммерческой деятельностью... Политической версии, то есть учитывая его политическую деятельность, он депутат местного совета пока имеющейся информации у следствия нет, но день еще не закончился”, — сказал Князев.

В то же время он отметил, что оперативная группа только закончила работу на месте совершения преступления, а потому рано говорить об окончательной версии убийства.

Как писал УНН, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время брифинга в Запорожье сообщил, что нападающий, в упор расстрелял чиновника Акимовского поселкового совета области, сжег автомобиль.