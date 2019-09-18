У Запорізькій області проводяться оперативні заходи з пошуку вбивці чиновника
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 вересня. УНН. Поліція має інформацію про зовнішність підозрюваного у вбивстві чиновника, яке було скоєне сьогодні у Запорізькій області. Про це під час брифінгу повідомив Глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН.
“Нам відомі прикмети злочинця від очевидців, яких встановила поліція. До речі, злочинець тікав з місця події, використовуючи автомобіль, який потім знайшли спаленим. Знайшлися очевидці, які бачили, як горів автомобіль. Наразі в області введена поліцейська спецоперація відповідного рівня”, — повідомив Князєв.
Також він повідомив, що поліцейські виявили зброю, з якої ймовірно був застрелений посадовець. Наразі ця зброя направлена на експертизу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У поліції назвали основні версії вбивства чиновника у Запорізькій області
Як стало відомо раніше, у Запорізькій області невідомі вбили місцевого чиновника, розстрілявши його з автомату. Подія сталася сьогодні, 18 вересня. Мова йде про чиновника Якимівської селищної ради Запорізької області Дмитра Кирилова.