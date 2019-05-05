В Закарпатской области произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Рано утром воскресенья в селе Крива Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель, а пассажир не пострадал. Работники полиции Тячивщини начали уголовное производство, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Так, сообщение о ДТП поступило 5 мая в 5:30 ч. Авария произошла при въезде в село Кривая, на Тячевщине.
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 29-летний водитель вместе с пассажиром двигались на автомобиле “Audi” в направлении села Крива. На повороте водитель не справился с управлением и съехал на обочину. По предварительной информации, в результате удара автомобиля о пень, водителя выбросило из транспортного средства. По дороге в больницу мужчина скончался. Пассажир “Audi” не пострадал.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку полицейский участок. Следствие по делу продолжается.
Как сообщал УНН, в воскресенье Винницкой произошла смертельная ДТП, в результате которого погибли четыре человека.