У Закарпатській області сталася смертельна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Рано вранці неділі в селі Крива Закарпатської області сталась дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув водій, а пасажир не постраждав. Працівники поліції Тячівщини розпочали кримінальне провадження, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Так, повідомлення про ДТП надійшло 5 травня о 05:30 год. Аварія трапилась при в’їзді в село Крива, що на Тячівщині.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що 29-річний водій разом із пасажиром рухались на автомобілі «Audi» в напрямку села Крива. На повороті водій не впорався з керуванням і з’їхав на узбіччя. За попередньою інформацією, внаслідок удару автомобіля об пень, водія викинуло з транспортного засобу. Дорогою до лікарні чоловік помер. Пасажир «Audi» не постраждав.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.286 Кримінального кодексу України. Автомобіль евакуйовано на штраф майданчик поліцейського відділку. Слідство у справі триває.
Як повідомляв УНН, у неділю Вінничині сталась смертельна ДТП, в результаті якої загинуло четверо людей.