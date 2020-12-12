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В ЮНИСЕФ обеспокоены низкой поддержкой семей с детьми во время пандемии

В ЮНИСЕФ обеспокоены низкой поддержкой семей с детьми во время пандемии

Киев  •  УНН

 • 11060 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во время первой волны пандемии коронавируса в странах Организации экономического сотрудничества и развития на помощь семьям с детьми было выделено лишь 2% из пакета финансовой госпомощи. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) “Поддержка семей и детей после COVID-19: социальная защита в странах с высоким уровнем дохода”, передает УНН.

Авторы доклада опасаются, что детская смертность вырастет до уровня, какого мир не знал, по меньшей мере, последние пять лет.

“Размер финансовой помощи, выделяемой непосредственно детям и семьям, несопоставим с серьезностью последствий пандемии, которые, как ожидается, будут ощущаться еще долго”, — сказала директор Исследовательского центра ЮНИСЕФ Гунилла Олссон.

Согласно докладу, с начала февраля по конец июля 2020 года страны с высоким уровнем доход потратили на борьбу с COVID-19 беспрецедентную сумму — 14,9 триллиона долларов, из которых около 80% — на пакеты фискальных стимулов бизнеса.

“Сейчас, когда поднимается вторая волна COVID-19, необходимо принимать более сбалансированные решения”, — считает Олссон.

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По данным ЮНИСЕФ, в первую волну эпидемии примерно треть стран ОЭСР и ЕС не приняли никаких специальных мер, направленных на поддержку детей. Но даже те государства, которые все же выделили какие-то средства на социальную защиту семей с детьми, ограничились разовыми выплатами или проектами, рассчитанными максимум на три месяца. Эксперты ООН полагают, что такой краткосрочный характер помощи никак не соответствует прогнозируемой продолжительности и масштабам кризиса, а также опасности роста детской бедности.

“Мы призываем правительства наряду с поддержкой бизнеса укрепить социальную защиту детей”, — подчеркнула Олссон.

В ЮНИСЕФ считают, что стратегия помощи должна включать денежные пособия для беднейших семей, пособия на питание, на оплату коммунальных услуг, арендной платы или ипотеки. Только такой подход, по мнению экспертов, поможет семьям с детьми оправиться от нынешнего тяжелейшего кризиса.

Как сообщал УНН, ЮНИСЕФ запросил у доноров на свои чрезвычайные операции в следующем году 6,4 млрд долларов — самую большую сумму за всю историю этой организации.

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