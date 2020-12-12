У ЮНІСЕФ стурбовані низькою підтримкою сімей з дітьми під час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Під час першої хвилі пандемії коронавіруса в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку на допомогу сім’ям з дітьми було виділено лише 2% з пакета фінансової держдопомоги. Про це йдеться в доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) “Підтримка сімей та дітей після COVID-19: соціальний захист в країнах з високим рівнем доходу”, передає УНН.
Автори доповіді побоюються, що дитяча смертність зросте до рівня, якого світ не знав, щонайменше, останні п’ять років.
“Розмір фінансової допомоги, виділеної безпосередньо дітям та сім’ям, непорівнянний з серйозністю наслідків пандемії, які, як очікується, будуть відчуватися ще довго”, — сказала директор Дослідницького центру ЮНІСЕФ Гунілла Олссон.
Згідно з доповіддю, з початку лютого по кінець липня 2020-го країни з високим рівнем доходу витратили на боротьбу з COVID-19 безпрецедентну суму — 14,9 трильйона доларів, з яких близько 80% — на пакети фіскальних стимулів бізнесу.
“Зараз, коли піднімається друга хвиля COVID-19, необхідно приймати більш збалансовані рішення”, — вважає Олссон.
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За даними ЮНІСЕФ, в першу хвилю епідемії приблизно третина країн ОЕСР і ЄС не прийняли ніяких спеціальних заходів, спрямованих на підтримку дітей. Але навіть ті держави, які все ж виділили якісь кошти на соціальний захист сімей з дітьми, обмежилися разовими виплатами або проектами, розрахованими максимум на три місяці. Експерти ООН вважають, що такий короткостроковий характер допомоги ніяк не відповідає прогнозованої тривалості і масштабам кризи, а також небезпеці зростання дитячої бідності.
“Ми закликаємо уряди поряд з підтримкою бізнесу зміцнити соціальний захист дітей”, — підкреслила Олссон.
У ЮНІСЕФ вважають, що стратегія допомоги повинна включати грошові допомоги для найбідніших сімей, допомоги на харчування, на оплату комунальних послуг, орендної плати або іпотеки. Тільки такий підхід, на думку експертів, допоможе сім’ям з дітьми оговтатися від нинішньої важкої кризи.
Як повідомляв УНН, ЮНІСЕФ запросив у донорів на свої надзвичайні операції в наступному році 6,4 млрд доларів — найбільшу суму за всю історію цієї організації.