В Евросоюзе рекордно снизилась безработица
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Количество жителей Евросоюза, ищущих работу, оказалась наименьшей с 2000 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Евростата.
"Сезонный уровень безработицы в августе 2019 году в еврозоне составил 7,4%, что является самым низким показателем для этого региона с мая 2008-го. В 28 странах ЕС уровень безработицы в августе текущего года составил 6,2% (6,7% - год назад), что является самым низким показателем с начала месячных исследований в январе 2000 года", - говорится в сообщении.
Вместе с тем по абсолютным показателям в странах ЕС безработными оставались более 15000000 человек - это почти на 1200000 меньше по сравнению с августом 2018 года. При этом 3100000 среди европейских безработных - на молодежь в возрасте до 25 лет.
В августе текущего года самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС наблюдался в Греции (17%) и Испании (13,8%).
Напомним, уровень безработицы украинцев снизился на 0,7%, а уровень занятости вырос на 1,2%.