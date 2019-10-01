У Євросоюзі рекордно знизилося безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Кількість жителів Євросоюзу, які шукають роботу, виявилася найменшою з 2000 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Євростата.
"Сезонний рівень безробіття у серпні 2019 року в єврозоні становив 7,4%, що є найнижчим показником для цього регіону з травня 2008-го. У 28 країнах ЄС рівень безробіття у серпні поточного року становив 6,2% (6,7% - рік тому), що є найнижчим показником з початку місячних досліджень у січні 2000 року", - йдеться у повідомленні.
Разом із цим за абсолютними показниками в країнах ЄС безробітними залишалися більше 15 мільйонів осіб - це майже на 1,2 млн менше у порівнянні з серпнем 2018 року. При цьому 3,1 млн з-поміж європейських безробітних - на молодь віком до 25 років.
У серпні поточного року найвищий рівень безробіття серед країн ЄС спостерігався у Греції (17%) та Іспанії (13,8%).
Нагадаємо, рівень безробіття українців знизився на 0,7%, а рівень зайнятості зріс на 1,2%.