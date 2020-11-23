В ВР обеспокоены, что правительство не подало госбюджет - не хотят позорных "бюджетных новогодних ночей"

"Мы в парламенте также обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год. Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов. Мне лично, как и многим народным депутатам, очень бы не хотелось возвращаться к позорным "бюджетных новогодним ночам", - написала Кондратюк на своей странице в Facebook.

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Как сообщили УНН в бюджетном комитете ВР, они до сих пор не получали доработанный правительством ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2021 год, надеются получить в ближайшее время.