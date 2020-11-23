В ВР обеспокоены, что правительство не подало госбюджет - не хотят позорных "бюджетных новогодних ночей"

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 32071 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 49059 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 64249 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 87394 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107929 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111626 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 155903 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В ВР обеспокоены, что правительство не подало госбюджет - не хотят позорных "бюджетных новогодних ночей"

В ВР обеспокоены, что правительство не подало госбюджет - не хотят позорных "бюджетных новогодних ночей"

Киев  •  УНН

 • 8237 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В парламенте обеспокоены, что правительство до сих пор не подало на рассмотрение ко второму чтению госбюджете на 2021 год. И.о. председателя ВР Елена Кондратюк заявила, что не хотелось бы возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам", передает УНН.

"Мы в парламенте также обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год. Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов. Мне лично, как и многим народным депутатам, очень бы не хотелось возвращаться к позорным "бюджетных новогодним ночам", - написала Кондратюк на своей странице в Facebook.

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Как сообщили УНН в бюджетном комитете ВР, они до сих пор не получали доработанный правительством ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2021 год, надеются получить в ближайшее время.

Украинские Национальные Новости

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