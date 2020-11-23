У ВР стурбовані, що уряд не подав держбюджет - не хочуть ганебних “бюджетних новорічних ночей”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У парламенті стурбовані, що уряд досі не подав на розгляд до другого читання держбюджет на 2021 рік. В.о. голови ВР Олена Кондратюк заявила, що не хотілося б повертатися до ганебних “бюджетних новорічних ночей", передає УНН.
“Ми у парламенті також стурбовані тим, що Уряд досі не подав доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік. Парламент готовий розглядати проєкт Держбюджету на наступний рік в другому читанні, як тільки він буде готовий. Мені особисто, як і багатьом народним депутатам, дуже би не хотілося повертатися до ганебних “бюджетних новорічних ночей”, — написала Кондратюк на своїй сторінці у Facebook.
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Як повідомили УНН в бюджетному комітеті ВР, вони досі не отримували доопрацьований урядом до другого читання проект Державного бюджету на 2021 рік, сподіваються отримати найближчим часом.