В ВР продолжили рассмотрение поправок в закон о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня, 14 марта, народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту закона о государственном языке (№5670-д), передает УНН.
Законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного продолжат рассматривать во втором чтении.
Добавим, что в течение 12 - 13 марта нардепы Украины рассмотрели только 272 поправки к законопроекту с более 2 тысяч.
Отметим, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.
Недавно, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий спрогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.
Напомним, комиссар Совета Европы Дуня Миятович призвала ВР отложить принятие языкового закона до выборов.