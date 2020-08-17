В ВР нет голосов за изменение Конституции по особому статусу ОРДЛО по требованию РФ - Кравчук

"У нас есть Конституция, есть законы, которые согласовывались с международным правом. Если Россия действительно считает, и это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, то я ставлю через вас такой вопрос: каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это. Я знаю, что уже три фракции ("ЕС", "Голос" и "Батькивщина") не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от "Слуги народа", особенно мажоритарщиков, может не голосовать. Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами", - сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что Конституция - это внутренний Основной документ Украины, и менять ее в угоду РФ "практически невозможно".

"Они знают, что такие решения принимаются Верховной Радой. ВР - демократическая структура, демократический орган в украинском государстве. И 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и свое мнение, и голосовать так, как велит внутреннее состояние и ориентируют избиратели", - заявил глава украинской делегации.

На вопрос о том, есть ли сейчас в ВР голоса за смену украинской Конституции, он заявил, что их "даже близко нет".

Как сообщал УНН, ранее председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что вместо "особого статуса" Донбасса предлагается ввести "особый режим административного управления".



