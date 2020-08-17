У ВР немає голосів за зміну Конституції щодо особливого статусу ОРДЛО на вимогу РФ - Кравчук

ukru
19 березня, 18:42 • 35991 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 76603 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 86381 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111893 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118567 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116410 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151485 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124999 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124714 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123871 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 25226 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 28283 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 34102 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 28610 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 30001 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 79050 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102297 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83292 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151485 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51162 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58537 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107723 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125997 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125406 перегляди
Актуальне
У ВР немає голосів за зміну Конституції щодо особливого статусу ОРДЛО на вимогу РФ - Кравчук

У ВР немає голосів за зміну Конституції щодо особливого статусу ОРДЛО на вимогу РФ - Кравчук

Київ • УНН

 • 8400 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вимога Російської Федерації про закріплення “особливого статусу” Донбасу в Конституції України не буде підтримано Верховною Радою. Про це заявив перший президент України і керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв’ю “Сегодня”, передає УНН.

“У нас є Конституція, є закони, які узгоджувалися з міжнародним правом. Якщо Росія дійсно вважає, і що це серйозно, щоб ми внесли зміни до Конституції, то я ставлю через вас таке запитання: яким чином демократична країна, а ми точно йдемо шляхом демократії, може прийти до парламенту і сказати, що ви маєте проголосувати за це. Я знаю, що сьогодні вже три фракції ("ЄС“, "Голос“ і "Батьківщина“) не голосуватимуть. Я знаю точно, що частина навіть депутатів від "Слуги народу“, особливо мажоритарників, може не голосувати. Я вже не кажу, що змістовно це не в’яжеться ні з якими міжнародними документами”, — сказав Кравчук.

Він підкреслив, що Конституція — це внутрішній Основний документ України, і змінювати її в угоду РФ “практично неможливо”.

“Вони ж знають, що такі рішення ухвалюються Верховною Радою. ВР — демократична структура, демократичний орган в українській державі. І 450 депутатів мають право кожний на свою позицію і свою думку, і голосувати так, як велить внутрішній стан і орієнтують виборці”, — заявив очільник української делегації.

На питання про те, чи є зараз у ВР голоси за зміну української Конституції, він заявив що їх “навіть близько немає”.

Як повідомляв УНН, раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що замість “особливого статусу” Донбасу пропонується ввести “особливий режим адміністративного управління”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11