У ВР немає голосів за зміну Конституції щодо особливого статусу ОРДЛО на вимогу РФ - Кравчук

“У нас є Конституція, є закони, які узгоджувалися з міжнародним правом. Якщо Росія дійсно вважає, і що це серйозно, щоб ми внесли зміни до Конституції, то я ставлю через вас таке запитання: яким чином демократична країна, а ми точно йдемо шляхом демократії, може прийти до парламенту і сказати, що ви маєте проголосувати за це. Я знаю, що сьогодні вже три фракції ("ЄС“, "Голос“ і "Батьківщина“) не голосуватимуть. Я знаю точно, що частина навіть депутатів від "Слуги народу“, особливо мажоритарників, може не голосувати. Я вже не кажу, що змістовно це не в’яжеться ні з якими міжнародними документами”, — сказав Кравчук.

Він підкреслив, що Конституція — це внутрішній Основний документ України, і змінювати її в угоду РФ “практично неможливо”.

“Вони ж знають, що такі рішення ухвалюються Верховною Радою. ВР — демократична структура, демократичний орган в українській державі. І 450 депутатів мають право кожний на свою позицію і свою думку, і голосувати так, як велить внутрішній стан і орієнтують виборці”, — заявив очільник української делегації.

На питання про те, чи є зараз у ВР голоси за зміну української Конституції, він заявив що їх “навіть близько немає”.

Як повідомляв УНН, раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що замість “особливого статусу” Донбасу пропонується ввести “особливий режим адміністративного управління”.



