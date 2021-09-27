В Армении начались мероприятия по чествованию годовщины прошлогодней войны в Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник утром посетил военный пантеон "Ераблур", сообщает пресс-служба армянского правительства, пишет УНН.
Детали
Глава кабмина возложил цветы к могилам павших во время 44-дневной войны в Карабахе, почтил их память.
27 сентября исполняется год с начала второй Карабахской войны, длившейся 44 дня. На территории Армении в понедельник будет объявлена минута молчания, а в церквах и храмах Армянской Апостольской церкви — отслужена поминальная литургия.
Дополнение
Главы России, Армении и Азербайджана — Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.
Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещен миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.