У Вірменії розпочалися заходи з вшанування річниці минулорічної війни у Карабасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в понеділок вранці відвідав військовий пантеон “Ераблур”, повідомляє пресслужба вірменського уряду, пише УНН.
Деталі
Глава кабміну поклав квіти до могил полеглих під час 44-денної війни у Карабасі, вшанував їх пам’ять.
27 вересня виповнюється рік з початку другої Карабахської війни, що тривала 44 дні. На території Вірменії у понеділок буде оголошено хвилину мовчання, а в церквах і храмах Вірменської Апостольської церкви — відслужена поминальна літургія.
Доповнення
Глави Росії, Вірменії та Азербайджану — Володимир Путін, Нікол Пашинян і Ільхам Алієв, прийняли спільну заяву про припинення вогню у Карабасі. Згідно із заявою, повне припинення вогню в Нагірному Карабасі вступило в силу з 10 листопада. Вірменська сторона погодилася на цілий ряд територіальних поступок.
Для контролю за припиненням вогню і військових дій, у зоні нагірно-карабахського конфлікту розміщений миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1 960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.