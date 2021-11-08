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В Армении более 170 человек отравились пиццей

Киев • УНН

 • 13628 просмотра

КИЕВ. 8 Ноября. УНН. Количество людей, которые обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после того, как съели пиццу в одной из сетей пиццерий в Армении, достигло 171. Об этом сообщили в воскресенье вечером в Национальном центре по профилактике и контролю за заболеваниями Армении, передает УНН.

В Армении более 170 человек отравились пиццей

Цитата

“На стационарном лечении находятся 99 пациентов, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести. 72 пострадавших выписаны”, — говорится в сообщении ведомства.

Детали

В субботу пресс-служба Минздрава Армении сообщила о 98 госпитализированных. Сеть пиццерий “Ташир пицца” подтвердила, что пострадавшие употребляли продукцию. Все заведения “Ташир пиццы” закрыты для проверки.

Напомним

Ранее сообщалось про более 100 отравлений.

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