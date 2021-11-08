В Армении более 170 человек отравились пиццей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 Ноября. УНН. Количество людей, которые обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после того, как съели пиццу в одной из сетей пиццерий в Армении, достигло 171. Об этом сообщили в воскресенье вечером в Национальном центре по профилактике и контролю за заболеваниями Армении, передает УНН.
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“На стационарном лечении находятся 99 пациентов, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести. 72 пострадавших выписаны”, — говорится в сообщении ведомства.
Детали
В субботу пресс-служба Минздрава Армении сообщила о 98 госпитализированных. Сеть пиццерий “Ташир пицца” подтвердила, что пострадавшие употребляли продукцию. Все заведения “Ташир пиццы” закрыты для проверки.
Напомним
Ранее сообщалось про более 100 отравлений.