В Армении более 170 человек отравились пиццей

КИЕВ. 8 Ноября. УНН. Количество людей, которые обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после того, как съели пиццу в одной из сетей пиццерий в Армении, достигло 171. Об этом сообщили в воскресенье вечером в Национальном центре по профилактике и контролю за заболеваниями Армении, передает УНН.