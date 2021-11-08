У Вірменії більше 170 людей отруїлись піцею
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кількість людей, що звернулись за медичною допомогою з симптомами харчового отруєння після того, як з'їли піцу в одній із мереж піцерій у Вірменії, досягла 171. Про це повідомили в неділю ввечері в Національному центрі з профілактики та контролю за захворюваннями Вірменії, передає УНН.
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"На стаціонарному лікуванні перебувають 99 пацієнтів, їх стан оцінюється як легкий та середній тяжкості. 72 постраждалих виписано", - йдеться у повідомленні відомства.
Деталі
У суботу пресслужба МОЗ Вірменії повідомила про 98 госпіталізованих. Мережа піцерій "Ташир піца" підтвердила, що постраждалі вживали її продукцію. Усі заклади "Ташир піци" закриті для перевірки.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про понад 100 отруєнь.