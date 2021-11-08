У Вірменії більше 170 людей отруїлись піцею

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кількість людей, що звернулись за медичною допомогою з симптомами харчового отруєння після того, як з'їли піцу в одній із мереж піцерій у Вірменії, досягла 171. Про це повідомили в неділю ввечері в Національному центрі з профілактики та контролю за захворюваннями Вірменії, передає УНН.