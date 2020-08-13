В Великобритании растет спрос на розовое вино
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. За год продажи розового вина в Великобритании выросли на рекордные 60%. Об этом рассказали аналитики крупнейшей британской сети супермаркетов Sainsbury's, передает УНН со ссылкой на The Drink Business.
Так, за время карантина жители страны купили 6,8 млн бутылок напитка. На долю розовых вин приходится 20% продаж всех вин в магазинах страны.
Также сообщается, что розовые вина покупают, в основном, молодые люди в возрасте 25-34 лет.
У британцев пользуется популярностью розовое вино Supestar Rosé Miraval. Этот напиток - совместная разработка одной из самых известных звездных пар Голливуда - Брэда Питта и Анджелины Джоли.
За время карантина продажи этого вина выросли на 90%.
Напомним, что в Украине, по оценкам экспертов, наблюдается "мода" на легкий алкоголь. В частности, популярностью пользуются винные газированные напитки, а также коктейли: такие как мохито, фраголино, шприц, сангрия и т.д.
Отметим, что украинский производитель вин и коньяков Koktebel недавно представил на рынке готовые алкогольные коктейли в бутылках.