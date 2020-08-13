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У Великій Британії зростає попит на рожеве вино

У Великій Британії зростає попит на рожеве вино

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. За рік продажі рожевого вина у Великій Британії зросли на рекордні 60%. Про це розповіли аналітики найбільшої британської мережі супермаркетів Sainsbury's, передає УНН із посиланням на The Drink Business.

Так, за час карантину жителі країни купили 6,8 млн пляшок напою. На частку рожевих вин припадає 20% продажів всіх вин у магазинах країни.

Також повідомляється, що рожеві вина купують, в основному, молоді люди у віці 25-34 років.

У британців користується популярністю рожеве вино Supestar Rosé Miraval. Цей напій - спільна розробка однієї з найвідоміших зіркових пар Голлівуду - Бреда Пітта і Анджеліни Джолі.

За час карантину продажі цього вина зросли на 90%.

Нагадаємо, що в Україні, за оцінками експертів, спостерігається "мода" на легкий алкоголь. Зокрема, популярністю користуються винні газовані напої, а також коктейлі: такі як мохіто, фраголіно, шприц, сангрія і т.д.

Відзначимо, що український виробник вин і коньяків Koktebel нещодавно представив на ринку готові алкогольні коктейлі у пляшках.

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