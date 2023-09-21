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В Вашингтоне Зеленский почтил память жертв террористического акта 11 сентября 2001 года

В Вашингтоне Зеленский почтил память жертв террористического акта 11 сентября 2001 года

Киев • УНН

 • 147975 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и представителя правительства нашего государства посетили в Вашингтоне Национальный мемориал в честь погибших во время террористического акта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает Офис президента Украины, пишет УНН.

Цитата 

“184 строки с именами и возрастом погибших 11 сентября 2001 года в результате атаки на Пентагон – тогда террористы направили угнанные самолеты с людьми не только на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, но и на штаб-квартиру Министерства обороны США.

Террор всегда проигрывает, когда люди объединены в защите свободы. Террору никогда не победить свободные государства, свободных людей”, - написал глава государства в Telegram.

Детали

Отмечается, что именно с чествования погибших в результате страшного теракта Зеленский начал свой визит в Вашингтон.

Отмечается, что президентскую чету и украинскую делегацию  сопровождали министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Глава государства с супругой прошли вдоль строя воинов почетного караула и различных родов войск Соединенных Штатов, возложили венок к мемориалу погибшим во время террористического акта и почтили их память.

Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к памятнику самой молодой пассажирке самолета, погибшей в результате теракта 11 сентября 2001 года, и ее родителям.

Представители украинской делегации также возложили цветы к памятникам жертвам террористического акта.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США и анонсировал на четверг, 21 сентября, важные переговоры в Вашингтоне и указал, что среди топ-вопросов - ПВО.

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