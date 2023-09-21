У Вашингтоні Зеленський вшанував пам’ять жертв терористичного акту 11 вересня 2001 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською та представника уряду нашої держави відвідали у Вашингтоні Національний меморіал на честь загиблих під час терористичного акту 11 вересня 2001 року. Про це повідомляє Офіс президента України, пише УНН.
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“184 лави з іменами й віком тих, хто загинув 11 вересня 2001 року в результаті атаки на Пентагон – тоді терористи спрямували викрадені літаки з людьми не лише на Всесвітній торговельний центр у Нью-Йорку, а й на штаб-квартиру Міністерства оборони США.
Терор завжди програє, коли люди об'єднані в захисті свободи. Терору ніколи не перемогти вільні держави, вільних людей”, - написав глава держави у Telegram.
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Зазначається, що саме з вшанування загиблих унаслідок страшного теракту Зеленський почав свій візит до Вашингтону.
Зазначається, що президентське подружжя та українську делегацію супроводжували міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
Глава держави з дружиною пройшли вздовж строю воїнів почесної варти та різних родів військ Сполучених Штатів, поклали вінок до меморіалу загиблим під час терористичного акту та вшанували їхню пам’ять.
Володимир і Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника наймолодшій пасажирці літака, яка загинула внаслідок теракту 11 вересня 2001 року, та її батькам.
Представники української делегації також поклали квіти до пам’ятників жертвам терористичного акту.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув у столицію США та анонсував на четвер, 21 вересня, важливі переговори у Вашингтоні і вказав, що серед топ-питань - ППО.