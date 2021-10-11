В Турции задержали россиянина, который готовил покушение на критика Кадырова
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация задержали россиянина, который как утверждают представители чеченской диаспоры в Турции, связан с заказными убийствами. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Эхо Кавказа”.
Детали
Как сообщил изданию чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов, его зовут Беслан, второе имя — Изнаур. Ранее про него уже писали в чеченском телеграм-канале Security Turkey. Этот канал создан выходцами из Чечни, чтобы противодействовать “кадыровцам” и сотрудникам российских спецслужб. По словам Халитова, он знаком с Бесланом через Васанбека Бокова, арестованного в Грузии за подготовку заказного убийства.
“Боков (настоящее имя — Магомед Гуциев) в месяц Рамадан пригласил меня к себе домой и там познакомил меня с Бесланом через видеосвязь. Меня удивило, что этот Беслан хвастался знакомством с „Патриотом“ (Абузайд Висмурадов, вице-премьер Чеченской республики)”, — сообщил блогер.
Халитов утверждает, что арестованный в Турции Беслан предлагал деньги за сведения о нем и связан с властями Чечни. Эту информацию подтверждает связанный с чеченской диаспорой в Стамбуле источник Кавказ.Реалии. Официальных комментариев от правоохранительных органов Турции пока не поступало.
По словам Халитова, ему сообщили, что за его голову предполагаемому киллеру обещали триста тысяч долларов. Блогер выразил готовность сотрудничать с полицией и дать показания.
Что было ранее
Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и Национальная разведывательная организация в Турции задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. У них изъято оружие и патроны, на обнародованных с операции фото видно российский паспорт.