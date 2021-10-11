У Туреччині затримали росіянина, який готував замах на критика Кадирова

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Як повідомив виданню чеченський опозиційний блогер Хасан Халітов, його звуть Беслан, друге ім’я — Ізнаур. Раніше про нього вже писали в чеченському телеграм-каналі Security Turkey. Цей канал створений вихідцями з Чечні, щоб протидіяти “кадировцям” і співробітникам російських спецслужб. За словами Халітова, він знайомий з Бесланом через Васанбека Бокова, заарештованого в Грузії за підготовку замовного вбивства.

“Боков (справжнє ім’я — Магомед Гуціев) в місяць Рамадан запросив мене до себе додому і там познайомив мене з Бесланом через відеозв’язок. Мене здивувало, що цей Беслан хвалився знайомством з „Патріотом“ (Абузайд Вісмурадов, віцепрем’єр Чеченської республіки)”, — повідомив блогер.

Халітов стверджує, що заарештований у Туреччині Беслан пропонував гроші за відомості про нього і пов’язаний з владою Чечні. Цю інформацію підтверджує пов’язане з чеченською діаспорою у Стамбулі джерело Кавказ.Реалії. Офіційних коментарів від правоохоронних органів Туреччини поки не надходило.

За словами Халітова, йому повідомили, що за його голову передбачуваному кілеру обіцяли триста тисяч доларів. Блогер висловив готовність співпрацювати з поліцією і дати свідчення.

Що було раніше

Управління по боротьбі з тероризмом поліції Стамбула і Національна розвідувальна організація в Туреччині затримали шістьох іноземців, підозрюваних у шпигунстві. У них вилучено зброю і патрони, на оприлюднених з операції фото видно російський паспорт.