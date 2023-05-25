В ЦСК рассказали, как россияне попытались выдать провал "белгородской оборонительной операции" за победу и опозорились еще больше
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, как россияне пытались выдать провал "белгородской оборонительной операции" за победу, и опозорились еще больше. Об этом говорится на странице в Telegram ЦСК, пишет УНН.
Детали
В ЦСК говорят, что на роль главного "победителя" назначил себя командующий войсками российского центрального военного округа александр лапин, который дал команду российскому пропагандисту и "военкору" александру коцу снять видео-постановку о том, как он "выжимает диверсантов из белгородской области".
Однако анализ геолокации места съемки доказал, что генерал работал регулировщиком в селе Глотово в нескольких километрах от зоны боевых действий. Как говорят в Центре стратегических коммуникаций, "куда лапин, судя по всему, так и не доехал".
"К тому же видео создано на старых советских военных стереотипах. россияне привыкли видеть войну такой, какую им показывает, например, Михалков (Никита Михалков, российский кинорежиссер ред.-) в "Утомленных солнцем-2" (с "отцом-генералом", который лично ведет своих "сыновей-бойцов" на штурм фашистской крепости с палкой в руке)", - говорится в сообщении.
"Вот коц с лапиным (который еще и шеврон "СССР" прицепил на форму) такую "войну" для россиян склепали и показали", - добавили в ЦСК.
Напомним
Украинский чиновник на правах анонимности сообщил, что украинские военные не участвовали в операции в Белгородской области
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